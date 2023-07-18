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ZEN-Privat
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 лип, 2023 17:50
КТо то уже успел по пользоваться?
деньги можно выводить зарубеж?
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Олежан
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Додано: Вів 18 лип, 2023 18:52
Олежан написав:
КТо то уже успел по пользоваться?
деньги можно выводить зарубеж?
зарубеж можна було і до того, під 2,5%
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undeadserf
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