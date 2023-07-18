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ZEN-Privat
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 17:50

ZEN-Privat

КТо то уже успел по пользоваться?
деньги можно выводить зарубеж?
Олежан
 
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Повідомлень: 971
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:52

  Олежан написав:КТо то уже успел по пользоваться?
деньги можно выводить зарубеж?


зарубеж можна було і до того, під 2,5%
undeadserf
 
Повідомлень: 81
З нами з: 08.09.15
Подякував: 7 раз.
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