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ZEN-Privat
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 17:50

ZEN-Privat

КТо то уже успел по пользоваться?
деньги можно выводить зарубеж?
Олежан
 
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  Олежан написав:КТо то уже успел по пользоваться?
деньги можно выводить зарубеж?


зарубеж можна було і до того, під 2,5%
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 09:25

  undeadserf написав:
  Олежан написав:КТо то уже успел по пользоваться?
деньги можно выводить зарубеж?


зарубеж можна було і до того, під 2,5%


як?
кріпта не рахується
Cavalli
 
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