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У кого найбільше зростання зарплат у порівнянні з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 лип, 2023 19:03
Пропонуємо до обговорення:
В ході великого дослідження зарплат Work.ua виявив, які посади є найпопулярнішими в Україні у 2023 році та на скільки в них зросла зарплата впродовж року.
Дивися повний текст У кого найбільше зростання зарплат у порівнянні з минулим роком (інфографіка)
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Додано: Вів 18 лип, 2023 19:03
У депутатів і чиновників саме найбільше зростання.
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alex7k
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