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Хорватія пропонує Україні альтернативний маршрут для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 12:08
Пропонуємо до обговорення:
Хорватія пропонує свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі для альтернативних маршрутів транспортування українського зерна після виходу росії із «зернової угоди».
Дивися повний текст Хорватія пропонує Україні альтернативний маршрут для «зернового коридору»
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R2
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Додано: Сер 19 лип, 2023 12:08
эка завернул
дороги и порты
Риека
больше ничего там нет - все остальные ЖД без электричества
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cohan
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