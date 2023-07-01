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Хорватія пропонує Україні
альтернативний маршрут для...

Хорватія пропонує Україні альтернативний маршрут для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:08

Хорватія пропонує Україні альтернативний маршрут для...

Пропонуємо до обговорення:
Хорватія пропонує свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі для альтернативних маршрутів транспортування українського зерна після виходу росії із «зернової угоди».

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Хорватія пропонує Україні альтернативний маршрут для «зернового коридору»
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:08

эка завернул
дороги и порты

Риека

больше ничего там нет - все остальные ЖД без электричества
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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