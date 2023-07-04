Кількість електроавто в Україні зростає. За половину поточного року було ввезено 12 844 електрокари.
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Українці за пів року ввезли рекордну кількість електроавтівок (інфографіка)
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Додано: Нед 23 лип, 2023 14:26
Українці за пів року ввезли рекордну кількість...
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Дивися повний текст
Українці за пів року ввезли рекордну кількість електроавтівок (інфографіка)
Додано: Нед 23 лип, 2023 14:26
7,2% це більше електромобілів ніж у більшості країн Центральної і Східної Європи.
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