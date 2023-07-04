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Українці за пів року ввезли
рекордну кількість...

Українці за пів року ввезли рекордну кількість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 14:26

Українці за пів року ввезли рекордну кількість...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість електроавто в Україні зростає. За половину поточного року було ввезено 12 844 електрокари.

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Українці за пів року ввезли рекордну кількість електроавтівок (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 14:26

7,2% це більше електромобілів ніж у більшості країн Центральної і Східної Європи.
bodia1406
 
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