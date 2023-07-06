RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Влітку в Україні стало ще більше
роботи: десять вакансій...

Влітку в Україні стало ще більше роботи: десять вакансій...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:23

Влітку в Україні стало ще більше роботи: десять вакансій...

Пропонуємо до обговорення:
У червні на ринку праці дещо знизилися темпи зростання і зменшилася кількість шукачів. Проте підросли зарплати, що є закономірною реакцією роботодавців на конкуренцію за кандидатів. У цілому ринок праці продовжує відновлюватись. Про це свідчить аналітика work.ua.

Дивися повний текст
Влітку в Україні стало ще більше роботи: десять вакансій із найбільшим приростом
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99228
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:24

Там вакансии на 5 тыс. гривен годами висят, просто для такой вот статистики.
alex7k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 02.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хорватія пропонує Україні альтернативний маршрут для...
R2 » Сер 19 лип, 2023 12:08
1 224
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лип, 2023 12:08
cohan
В Україні змінюються строки вклеювання фото у паспорт
R2 » Чет 06 лип, 2023 19:19
1 246
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лип, 2023 19:19
moveton
«Цьому не бувати»: в Раді кажуть, що в Україні ніколи не...
R2 » Чет 06 лип, 2023 11:22
1 281
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лип, 2023 11:22
andrijk777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (468)
24.07.2023 19:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.