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Країни Балтії прискорять
відключення від енергосистеми росії

Країни Балтії прискорять відключення від енергосистеми росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:25

Країни Балтії прискорять відключення від енергосистеми росії

Пропонуємо до обговорення:
Міністри енергетики Литви, Латвії та Естонії домовилися домогтися синхронізації електромереж країн Балтії з мережами континентальної Європи не пізніше лютого 2025 року.

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Країни Балтії прискорять відключення від енергосистеми росії
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:25

Я в шоці вони це не зробили до сих пір ? Певно ще Україна отримує в рф гроші за транзит газу і купує газ рф через посередників в європі , як ще порошенко започаткував , таке питання що це за війна якщо ми торгуєм з ворогом ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:29

https://zn.ua/ukr/economic-security/jev ... makom.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:41

Re: Країни Балтії прискорять відключення від енергосистеми р

Ми далі купуєм російський газ бо
0) Насамперед, Україна купує газ в Європі (Словаччина, Угорщина, Польща).
1) https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7140174/ словаччина його імпортує з РФ бо самій не вистачає

"Приблизно 80-85% поставок природного газу в Угорщину надходить безпосередньо з Росії, тому безперервність і безперебійність цього постачання є принциповою і критично важливою для нас", — заявив Сіярто.11 квіт. 2023 р.

2) https://infopost.media/ugorshhyna-planu ... -ta-nafty/ В Угорщині теж нема свого газу


І тільки поляки підтримали Україну https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... osieu.html Відносно

2) https://forbes.ua/inside/dazhe-vo-vremy ... 32022-5195
yama
 
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