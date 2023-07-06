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У Раді зареєстровано
законопроєкт про відновлення...

У Раді зареєстровано законопроєкт про відновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 17:39

У Раді зареєстровано законопроєкт про відновлення...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати пропонують Верховній Раді відновити електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.

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У Раді зареєстровано законопроєкт про відновлення декларування для чиновників
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 17:39

На "святое" замахнулись демоны :) Кстати с каких таких его вообще им отменили ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 18:14

Igorten війна. Я б для прифронтових регіонів й надалі дозволив не декларувати
Дюрі-бачі
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