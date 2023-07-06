Народні депутати пропонують Верховній Раді відновити електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.
Дивися повний текст
У Раді зареєстровано законопроєкт про відновлення декларування для чиновників
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 лип, 2023 17:39
У Раді зареєстровано законопроєкт про відновлення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У Раді зареєстровано законопроєкт про відновлення декларування для чиновників
Додано: Чет 27 лип, 2023 17:39
На "святое" замахнулись демоны :) Кстати с каких таких его вообще им отменили ?
Додано: Чет 27 лип, 2023 18:14
Igorten війна. Я б для прифронтових регіонів й надалі дозволив не декларувати
|