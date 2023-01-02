Де жити на пенсії: найкращі країни для пенсіонерів

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Де жити на пенсії: найкращі країни для пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 лип, 2023 22:08
Пропонуємо до обговорення:
Пенсіонери діляться на два типи: ті, хто нізащо не покине рідну домівку, й ті, хто хоче провести старість за кордоном, насолоджуючись теплим кліматом й перевагами закордонної медицини.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 13:19
Думаю про Испанию или Италию. Греция тоже ничего, но язык тяжелый.
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