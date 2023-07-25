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Мобільні оператори попередили про нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 лип, 2023 14:27
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України з 1 серпня змінює порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали, який торкнеться також поповнення мобільних рахунків готівкою.
Дивися повний текст Мобільні оператори попередили про нові правила поповнення рахунку готівкою через термінали
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Додано: Пон 31 лип, 2023 14:28
тобто зеківським колцнтрам уже поповнені сімкартки видаватимуть? з однієї стоорони добре, бо легше буде знайти злочинців, з іншої ще один крок до деанонімізації сімкарток (фотка того, хто поповнює швидше за все і є той хто користується)
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