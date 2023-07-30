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Нова програма ЄС. Стало відомо, коли Європарламент може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:46
Пропонуємо до обговорення:
Європейський парламент планує наприкінці листопада проголосувати за остаточний текст нового Механізму для підтримки відновлення, відбудови та модернізації України, а виплати здійснюватимуться з початку 2024 року.
Дивися повний текст Нова програма ЄС. Стало відомо, коли Європарламент може проголосувати за 50 млрд євро для України
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:46
Европейский парламент. подивіться як Орбан либиться і потерає руки.
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