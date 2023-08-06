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Як Україні впоратись із дефіцитом кадрів — опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 сер, 2023 08:52
Пропонуємо до обговорення:
Ринок праці України відновився на 90% від початку повномасштабного вторгнення рф. Проте, якщо кількість пропозицій роботи стабільно зростає, то конкуренція шукачів за роботу вже досягла довоєнного рівня, ба більше — на ринку спостерігається відтік працездатного населення.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 08:52
А де пункт збільшення зарплатні?
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Додано: Пон 07 сер, 2023 09:03
В моєму містечку безробіття 30% (при чому що медіанна зарплатня 7-8 тис. грн) а у них дефіцит кадрів.
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BIGor
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Додано: Вів 08 сер, 2023 13:54
BIGor написав:
В моєму містечку безробіття 30% (при чому що медіанна зарплатня 7-8 тис. грн) а у них дефіцит кадрів.
Так речь же не про сейчас, а про "протягом наступних 10 років Україні доведеться залучити 4,5 млн працівників для реалізації післявоєнного економічного відновлення". Этих "30%" наберётся на 4.5 млн? И именно нужных специальностей?
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moveton
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