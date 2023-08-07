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В Україні можуть виписати штраф за «дякую» аварійкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 сер, 2023 09:20
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з Правилами дорожнього руху, аварійна світлова сигналізація використовується як попереджувальний сигнал і має чітко визначений порядок використання, який практично ідентичний у всіх країнах Європейського Союзу.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 09:20
То треба надати чинності. Бо це нормальна практика в поведінці водіїв
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finuser555
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Додано: Пон 07 сер, 2023 14:05
Штраф (теоретически) может быть, только после устного замечания:
Порушення правил користування аварійною світловою сигналізацією передбачає адміністративну відповідальність у вигляді попередження або штрафу 425 грн. (ч.2 ст.122, ст.125 КУпАП). Це за звичайних обставин.
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Victor8
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Додано: Вів 08 сер, 2023 09:19
это все нереально к применению, так как нужно зафиксировать факт, и что мешает водителю сказать, что у него возникли временные проблемы, и он действовал согласно пункту - "Під час руху автомобіля з технічними несправностями"
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Додано: Вів 08 сер, 2023 11:11
Та ну, з пальця висмоктали "статтю". Це ж треба поліції "подякувати" таким чином, та ще й щоб в них був "час та натхнення" цей штраф виписувати.
Навіть в такій ситуації можна сказати, що загорілось попередження на панелі, тому й увімкнув "аварійку", а потім попередження зникло, то й вимкнув. В мене було таке кілька разів - то датчик тиску в колесі глюкнув, то спрацював датчик рівня омивайки, то ще якась дрібниця, але ж попередження з'являлось, а потім зникало.
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alt402
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