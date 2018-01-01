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Где в Киеве можно
арендовать небольшой офис?

Где в Киеве можно арендовать небольшой офис?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 10:46

Где в Киеве можно арендовать небольшой офис?

Интересует где в Киеве можно арендовать небольшой офис? Обязательно с генератором и чтобы цена более менее приемлемая :D
dert35
 
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З нами з: 11.08.23
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