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Где в Киеве можно арендовать небольшой офис?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 сер, 2023 10:46
Интересует где в Киеве можно арендовать небольшой офис? Обязательно с генератором и чтобы цена более менее приемлемая
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dert35
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