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Где в Украине «донецких»
ненавидят сильнее всего

Где в Украине «донецких» ненавидят сильнее всего
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2016 12:53

Рюській мір в дії!

"Два года Крым, в лице его оккупационных властей, гордо стоял на коленях напрямую перед венценосным кремлевским фаллосом. "Господин назначил меня любимой женой",- исступленно орал новый крымский истеблишмент. Вот так вот сразу в дамки: не просто аннексирован, но оделён к тому же своим федеральным округом.

Но хозяин - существо взыскательное и пресыщенное. Ему быстро надоела новая сосалка, которая, к тому же, стала финансовой дырой.

Вчерашнюю фаворитку отослали обслуживать одного из управляющих, со всеми её претензиями и особыми статусами. Теперь приложиться напрямую к царским чреслам ей не светит никогда. Но какие обещались перспективы два года тому назад!

Смотри, ватный чирей, как относится твой обожествлённый сутенер к донбассу - как к гундону. Использовал, скрутил, и выбросил в окошко.

"На Донбассе существовал и существует по сей день крупный бизнес и крупная промышленность. И продукция, которую она производит, на фиг не нужна на Донбассе. Она и в России, честно говоря, не очень нужна. Потому что в РФ существует своя промышленность,такая же. Где эту продукцию можно продать? Она вся экспортная. Ее можно продать только в капиталистическом мире. Как вы это сделаете без тех людей, которые обозначены в этом мире, как законные владельцы этих предприятий". (с) Бородай, создатель днр.

И если крым хозяину нужен, как статусная шалава, которую он увёл из семьи, то ты, хобопоц, для него лишь безмолвный латекс.

Смотри, мариупольский ватник, куда ты нас чуть не втравил: в Донецке закрылся завод "Норд". Этот завод присягнул на верность фейковому государству, перерегистрировался в днр, платил днр налоги - и только поэтому его не порезали на металл в первые же месяцы существования ноВОРоссии. Если когда-нибудь ты, коллективный дурачок, случайно подхватишь вирус интеллекта, то ты возблагодаришь солдата ВСУ, который в последний момент рубанул тебя в георгиевский грудак и отбросил от этого инферно.

Я знаю, что я обращаюсь в никуда. Условный ватник, адепт идеи хобопоции и русского мира, слишком давно всматривался в бездну. И теперь он сам стал её кластером.

Но, тем не менее, смотри, мыдор, смотри и ужасайся!"

http://uainfo.org/blognews/1469788856-b ... askuh.html
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2016 06:50

"ВСУ на востоке дают агрессору в морду. Каждый день. А внутри страны сепары и агенты Кремля чувствуют себя отлично - государство против них бессильно. А теперь сам вопрос - когда народ окончательно потеряет веру в СБУ и начнет сам расправляться с явными врагами на улицах? Честно сказать, конкретный срок меня не очень интересует. Важнее безальтернативность этого сценария...

Мы по Донецку и Луганску слишком хорошо помним, к чему приводит пассивность и отсутствие резкой реакции людей на любителей Путина и России. Это заканчивается войной. И глупо обвинять в неуважении к европейским ценностям людей, которых ведет инстинкт самосохранения и желание не пустить русский мир в свой дом..."

http://uainfo.org/blognews/1473050625-k ... zonov.html
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2016 22:21

Не хотелось бы, чтоб мое мнение оказалось предвзятым, но как-то так получилось, что стыкаясь с "донецкими" оставалась каждый раз под неприятным впечатлением. Хамовитые и наглые, и ведут себя наплевательски, зная, что их тут никто не знает и надеясь, что скоро вернутся.
mafffri
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2016 14:44

  mafffri написав:Не хотелось бы, чтоб мое мнение оказалось предвзятым, но как-то так получилось, что стыкаясь с "донецкими" оставалась каждый раз под неприятным впечатлением. Хамовитые и наглые, и ведут себя наплевательски, зная, что их тут никто не знает и надеясь, что скоро вернутся.

Специфічна публіка. Представники сировинного регіону)))

Деякі з них достойно воюють проти ватніків і расеян на Донбасі.
Проте більшість донецької "еліти" - різні там ландики, януковичі, колєсники, ахмєтки, єфремови - шваль і гниль.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2016 15:26

  Frant написав:
  mafffri написав:Не хотелось бы, чтоб мое мнение оказалось предвзятым, но как-то так получилось, что стыкаясь с "донецкими" оставалась каждый раз под неприятным впечатлением. Хамовитые и наглые, и ведут себя наплевательски, зная, что их тут никто не знает и надеясь, что скоро вернутся.

Специфічна публіка. Представники сировинного регіону)))

Деякі з них достойно воюють проти ватніків і расеян на Донбасі.
Проте більшість донецької "еліти" - різні там ландики, януковичі, колєсники, ахмєтки, єфремови - шваль і гниль.

А можете для рівноваги достойників з сучасної вінницької чи будь-якої еліти для прикладу привести?
vak
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2016 16:55

  vak написав:
  Frant написав:
  mafffri написав:Не хотелось бы, чтоб мое мнение оказалось предвзятым, но как-то так получилось, что стыкаясь с "донецкими" оставалась каждый раз под неприятным впечатлением. Хамовитые и наглые, и ведут себя наплевательски, зная, что их тут никто не знает и надеясь, что скоро вернутся.

Специфічна публіка. Представники сировинного регіону)))

Деякі з них достойно воюють проти ватніків і расеян на Донбасі.
Проте більшість донецької "еліти" - різні там ландики, януковичі, колєсники, ахмєтки, єфремови - шваль і гниль.

А можете для рівноваги достойників з сучасної вінницької чи будь-якої еліти для прикладу привести?

Достойники з Вінниці чи з Львова чи з Житомира чомусь не кричали під міськрадами "Расея, уведі війська!" чи "Рєхверендум"! :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2016 17:52

Frant
Ні, це не відповідь. Ми ж про еліту.
Добре я почну, для прикладу Плотніцький. Не "донецький".
Якби ви були в темі про донеччину, мабуть здивувались би, що "рехверендум" разом з "понаєхавшими" колись з рязаней та всяких тамбовів вигукували і вихідці с заходу України, які масово приїжджали будувати шахти і працювати в них в 70-80х роках. В Донбасі більшість населення українці і завжди були в більшості згідно переписів. Люди там не гірші за київських, або львівських.
vak
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2016 22:53

  vak написав:Frant
Ні, це не відповідь. Ми ж про еліту.
Добре я почну, для прикладу Плотніцький. Не "донецький".
Якби ви були в темі про донеччину, мабуть здивувались би, що "рехверендум" разом з "понаєхавшими" колись з рязаней та всяких тамбовів вигукували і вихідці с заходу України, які масово приїжджали будувати шахти і працювати в них в 70-80х роках. В Донбасі більшість населення українці і завжди були в більшості згідно переписів. Люди там не гірші за київських, або львівських.



Українці надто лояльно ставились до своїх ворогів в довоєнні часи.
Зараз також, до речі.
Ті, хто ненавидить Україну - повинні або виїхати звідси, або вмерти.
Донецькі, як і росіяни - розуміють лише силу.

"Но тогда нас встречали как врагов. Народ был настолько настроен против нас, что нам даже не разрешали набирать воду из колодцев. А когда мы заходили в магазины – продавщицы просто отворачивались, отказывались нам хоть что-то продавать… Это было очень неприятно. Честно говоря, я был даже поражен – слишком уж резкий перепад по сравнению с отношением со стороны людей в той же Херсонской области…"

http://obozrevatel.com/crime/04689-krov ... mogilu.htm
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 00:03

да фигня это все
Petr185
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:25

  Petr185 написав:да фигня это все

на кону - існування української держави.

У.Черчиль про московитів: "Из того, что я видел во время войны в наших русских друзьях и соратниках, я заключаю, что ничем они не восхищаются больше, чем силой".​

Або вороги в тюрьмі (або нашпиговані свинцем і т.п.) - або зникнення держави.
Якщо людина (ватнік, наприклад) ненавидить укро-державу - вона повинна виїхати геть. Наприклад, в Московію. Можливо, в Америку))) :roll:
Frant
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