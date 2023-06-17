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«Зношені» та «старі» долари:
в НБУ розповіли про...

«Зношені» та «старі» долари: в НБУ розповіли про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 10:47

«Зношені» та «старі» долари: в НБУ розповіли про...

Пропонуємо до обговорення:
Спільні зусилля НБУ та учасників ринку сприяли нормалізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти. Тепер задача довести українцям, що банкноти іноземної валюти мають однаковий еквівалент вартості незалежно від року випуску чи дизайну.

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«Зношені» та «старі» долари: в НБУ розповіли про ситуацію з обміном
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 10:47

Чхати вони хотіли на ці " нововведення". Як не приймали без комісії,так і продовжують... Два місяці намагаюся здати дві 50-и доларові купюри 1991 та 1993 р.в. без слідів зносу ,і все даремно. Чую тільки " по курсу26-27 грн"
alnashiold
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:59

  alnashiold написав:Чхати вони хотіли на ці " нововведення". Як не приймали без комісії,так і продовжують... Два місяці намагаюся здати дві 50-и доларові купюри 1991 та 1993 р.в. без слідів зносу ,і все даремно. Чую тільки " по курсу26-27 грн"

Внести на власний рахунок в банку через кассу - нi?
Alien
 
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