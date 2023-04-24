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Переселенці повертаються
додому і шукають роботу —...

Переселенці повертаються додому і шукають роботу —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 18:31

Переселенці повертаються додому і шукають роботу —...

Пропонуємо до обговорення:
Переселенці повертаються у прифронтові регіони та виходять на ринок праці, щоб розвивати економіку, відбудовувати територію.

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Переселенці повертаються додому і шукають роботу — дослідження
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 18:31

Текст про ринок праці від авторов "ринок нерухомості ожив, квартири раскупать як перепічку, ціни ледве тримаються останні дні на нікому рівні та невдовзі стануть захмарними, бігом всі вкладатися у нерухомість :) "
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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