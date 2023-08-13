Українців кличуть на роботу в Норвегію: скільки платять...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 00:16
Отличная идея работать за 3600 😂 Только надо учесть, что стоимость проживания в Норвегии около 5000 на человека в однокомнатной квартире, и это если экономить. Жилье, коммуналка, еда, лекарства стоят просто космических денег. И климат ужасный
Додано: Вів 15 сер, 2023 11:29
Це все казки. Щоб бути електриком потрібна мова і освіта. І це ще не факт , що людина отримає цю роботу, бо перевага норвегам. Зарплати без освіти і норвезької - низькі, як для Норвегії. Вистачає на оренду житла та на харчування.
Додано: Вів 15 сер, 2023 16:52
Съем жилья очень дорого,плюс налоги с каждой зарплаты снимают очень много.Отложить денег практически нереально.
Додано: Сер 16 сер, 2023 14:40
Живу тут 20 лет за такие зарплаты никогда не слышал ,,, за 20 лет тут зарплата поднялась на копейки ,, а продукты некоторые поднялись 4 до 7 рас в цене
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