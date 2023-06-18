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В МВС розповіли деталі нової процедури реєстрації авто в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:55
Пропонуємо до обговорення:
Під час придбання в автосалоні нового автомобіля відтепер можна отримати на місці й номерні знаки, і свідоцтво про реєстрацію, а оформити документи допоможе працівник автосалону.
Дивися повний текст В МВС розповіли деталі нової процедури реєстрації авто в Україні
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:56
Саме головне щоб не на Укрпошта це робили, бо буде триндець повний...
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