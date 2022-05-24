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росія накопичує озброєння
для атак на українську...

росія накопичує озброєння для атак на українську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 12:12

росія накопичує озброєння для атак на українську...

Пропонуємо до обговорення:
В осінньо-зимовий період держава-агресор знову має намір атакувати нашу критичну інфраструктуру, зокрема енергосистему.

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росія накопичує озброєння для атак на українську енергосистему — Скібіцький
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 12:12

Я готуюсь. Без держави, самостійно, за власний кошт. Нічого від влади, посадовців не вимагаю. Амінь.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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