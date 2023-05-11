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Microsoft випустив оновлення,
яке блокує піратські копії...

Microsoft випустив оновлення, яке блокує піратські копії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 09:02

Microsoft випустив оновлення, яке блокує піратські копії...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Microsoft випустила серпневі оновлення безпеки для Windows 10 і Windows 11. Тепер штатна програма захисту Windows Defender вміє розпізнавати та блокувати програму-активатор піратських версій ОС AutoKMS.

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Microsoft випустив оновлення, яке блокує піратські копії Windows
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:21

Re: Microsoft випустив оновлення, яке блокує піратські копії

Я не специалист, но, по-моему, активация и пиратские версии это вообще не связанные вещи. Вы можете скачать с официального сайта установочный образ windwos и установить его себе. А вот активация - это уже другой, независимый процесс. Способов активации масса.
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