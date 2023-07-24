Про це повідомляє CarNewsChina.
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Створено електромобіль за 4500 доларів (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 22 сер, 2023 05:08
Створено електромобіль за 4500 доларів (фото)
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Дивися повний текст
Створено електромобіль за 4500 доларів (фото)
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