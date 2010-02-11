RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2304230523062307
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:41

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Если исходить из стоимости серебра, которое на днях по тихому подобралось к 59, золото вполне может быть 4500 в ближайшие две недели. Или нет.
1patron
 
Повідомлень: 12
З нами з: 09.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 15:37

1patron Ну какая нам разница - 2 недели, 5 дней или месяц? Вряд ли тут многие имеют доступ к настоящему бумажному золоту с плечем, чтобы переживать за свопы? Для себя я краткосрочную цель ожидаю 5К. А как быстро - месяц или квартал - так по большому счету все равно.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5056
З нами з: 18.12.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:45

Гарячі новини про дорогоцінні метали

Все золотые жуки потирают руки. Остальные имеют шанс прикупить пока просто дорого, а не космически дорого. ФРС кроме снижения ставки начала с 12.12.20025 вливание ликвидности по 40 млрд. в месяц. Эти денежки ощутятся рынками к февралю, а пока будем расти на новой волне ажиотажа.
1patron
 
Повідомлень: 12
З нами з: 09.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:21

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Соотношение золото/серебро достигло 67 при среднем 75-80 в последние лет 50.
Либо серебру пока пора припасть в цене, либо золоту путь пока только вверх.
Ну или серебро - это новые тюльпаны.
1patron
 
Повідомлень: 12
З нами з: 09.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 12:47

1patron
Соотношение лет за сто как раз дето 67. Но это явно перебор на сегодняшний момент. По серебру на бирже произошел шорт сквиз - короткое сжатие. Когда основные покупатели это стоявшие в шортах продавцы, откупающиеся по стопам. Все мы помним чем оканчиваются шорт сквизы - феерическими обвалами.
У кого есть серебро - сейчас отличный момент его продать и переложится в золото.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5056
З нами з: 18.12.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 14:49

Кто потирает руки, кто просто подтирается…каждому, свое
На 5 копеек подросло , а визга и аналитики накидано, как в 5 раз))
Freza
 
Повідомлень: 2277
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 15:38

Freza Вы в шортах по золоту? Тогда мои соболезнования.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5056
З нами з: 18.12.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2304230523062307
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банківські метали у вигляді монет (золото і срібло) 1 ... 26, 27, 28
Andrey_Gold » Чет 11 лют, 2010 14:26
279 146265
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2016 15:33
pursuitss
Банківські метали Тернопіль
Anonymous » Сер 05 лют, 2014 15:34
1 8964
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2014 14:44
Модератор
Вопрос к ЗНАТОКАМ! Про бриллианты. 1, 2, 3
Пионер » Пон 18 лис, 2013 18:30
20 16169
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2014 17:38
yarg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.