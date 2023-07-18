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Finance.ua: Как работает
«печатный станок»

Finance.ua: Как работает «печатный станок»
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:45

Finance.ua: Как работает «печатный станок»

Пропонуємо до обговорення:
И как он влияет на рядового украинца
Сочетание «печатный станок» в сознании многих украинцев – это аппарат, находящийся в Киеве, на котором непрерывно печатают новые, хрустящие гривневые купюры.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:45

деньги печатались и до войны. Подобная ситуация во всем мире. Поэтому может выход в изменении модели мировой экономики?
shaidurovan
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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