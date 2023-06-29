RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна закликає Єврокомісію
компенсувати фермерам...

Україна закликає Єврокомісію компенсувати фермерам...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:24

Україна закликає Єврокомісію компенсувати фермерам...

Пропонуємо до обговорення:
Влада України звернулася до Єврокомісії щодо компенсації вартості логістики українським фермерам у перерахунку 30 євро на одну тонну.

Дивися повний текст
Україна закликає Єврокомісію компенсувати фермерам вартість логістики
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99310
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:24

Фермери не возять зерно, возять трейдери
aaggrruu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 06.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна цього року не виконає всі рекомендації для...
R2 » Нед 20 сер, 2023 20:45
3 198
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 15:07
salvydas
Україна стала основним ринком збуту алкоголю Молдови
R2 » Пон 10 лип, 2023 09:45
2 218
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лип, 2023 11:43
p_a_l
Україна має стати країною, де нікого не назвеш...
R2 » Сер 28 чер, 2023 18:26
5 758
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 чер, 2023 15:16
alt402

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1395)
23.08.2023 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.