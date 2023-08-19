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В Україні видобуток
1 BTC коштує $11 000

В Україні видобуток 1 BTC коштує $11 000
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 21:27

В Україні видобуток 1 BTC коштує $11 000

Пропонуємо до обговорення:
Видобуток 1 BTC в Україні коштує $10 730, саме стільки становить вартість потрібної для цього електроенергії.

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В Україні видобуток 1 BTC коштує $11 000
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 21:27

24 місяці окупність апаратури + супутні витрати і на 3-й рік можливо, але це Україна, де вартість е/е збільшується кожні 2 роки отож не меліть дурню….
finuser556
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 16:41

Шкурка вычинки не стоит. Всёравно упадёт до 10тыс.
smatkogenna
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 00:31

  smatkogenna написав:Шкурка вычинки не стоит. Всёравно упадёт до 10тыс.

Этому цифровому мусору цена максимум 2 копейки в базарный день.
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