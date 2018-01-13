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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:36
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
По аккорду уже второй день неактуальный курс в таблице, сломалось что то ?
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:37
ну можно ж было временно опустошить саму карту, перекинув на "мої заощадження"(5% на остаток).
Итого: (запасной)выход грн. без комиссии только перебросом с "оптимальной"виртуалки на предварительно открытую в отделении гривнедепокарту? Интересно, большой ли гривнедепо и на какой срок будут вымагать?
Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:30
Курсы НБУ на 26.02.2024
Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:39
В сибе сегодня можно было купить доллар по 37.65.
Длился этот праздник жизни примерно полчаса, потом исправили на 38.65.
Кто успел - тот успел )
Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:36
Могут заставить доплатить.
В каком-то банке уже была подобная ситуация.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:48
asti З особистого досвіду: раз так Моно продав - але нічого не просив повернути.
А от ПУМБ перераховував, правда там курс був в 100 раз нижче.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:54
В Конкорде когда-то также на такую акцию попал. Под лимит тогда наменял туда-сюда и ничего. Быстро очухались, но не пересчитали.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:12
Пример УкрСиба банки восприняли без энтузиазма - несмотря на падение курса на межбанке практически до уровня 38,20 никто курсы обмена опускать не спешит - 38,55 пока что самое низкое из системных (МТБ) остальные ещё выше...//))
Ждём понедельника...
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