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10 млрд грн на рік для армії — Гетманцев обґрунтував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:08
Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики готує законопроєкт про додаткове оподаткування банків, кошти від якого підуть на армію.
Дивися повний текст 10 млрд грн на рік для армії — Гетманцев обґрунтував додаткове оподаткування банків
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:08
Кухарка-схемотозниця-гавнянцев придумав нову схемку, а що буде якщо банки перестануть покупать цінні папери НБУ кухарка не подумала?
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salvydas
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