RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
10 млрд грн на рік для армії
— Гетманцев обґрунтував...

10 млрд грн на рік для армії — Гетманцев обґрунтував...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:08

10 млрд грн на рік для армії — Гетманцев обґрунтував...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики готує законопроєкт про додаткове оподаткування банків, кошти від якого підуть на армію.

Дивися повний текст
10 млрд грн на рік для армії — Гетманцев обґрунтував додаткове оподаткування банків
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99342
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:08

Кухарка-схемотозниця-гавнянцев придумав нову схемку, а що буде якщо банки перестануть покупать цінні папери НБУ кухарка не подумала?
salvydas
 
Повідомлень: 73
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев пояснив заяву Зеленського щодо створення...
R2 » Сер 30 сер, 2023 12:50
2 91
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 сер, 2023 19:41
aleksmila125
Ставки на мікрокредити зменшать: Гетманцев розповів...
R2 » Вів 22 сер, 2023 19:47
1 114
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 19:47
salvydas
Гетманцев пояснив, навіщо бізнесу піднімають податки
R2 » Пон 03 лип, 2023 17:15
1 291
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 19:53
lexamkv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1339)
01.09.2023 11:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.