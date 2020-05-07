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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 34353637>
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:42

vitaliiangel ,

хотел выглядеть в глазах сыновей героем (для кавказа показать слабость перед сыном - лютейшее западло, отец не должен терять авторитета никогда)


Счас прилет какой-нибудь «сердобольный» юапрофи, и скажет, что вот надо было войти в положение , ведь нацмен особенный, не как все. Ударил полицейскую - ну что ж, побережем его авторитет перед детьми, отпустим , а девушке подорожник бесплатно к носику.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:55

  Hotab написав:vitaliiangel ,

хотел выглядеть в глазах сыновей героем (для кавказа показать слабость перед сыном - лютейшее западло, отец не должен терять авторитета никогда)


Счас прилет какой-нибудь «сердобольный» юапрофи, и скажет, что вот надо было войти в положение , ведь нацмен особенный, не как все. Ударил полицейскую - ну что ж, побережем его авторитет перед детьми, отпустим , а девушке подорожник бесплатно к носику.


Не знаю точно как при ВП, но в обычном положении водитель может предъявить водительское в момент составления админ.постановления. А еще может знакомиться со всеми фактами и документами, на основании которых происходит слушание и вынесение приговора (админ-постанова). Вытаскивание из авто - на основании составленого протокола об обыске в авто.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:04

Евгений Н. не путайте обыск и внешний осмотр. В том числе багажника и салона . Во время ВП.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 22:07

а вот так это происходит на рф

местная полиция уже привыкла оставлять кости дома
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 23:04

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

Да вы гоните. Пьяного отпускают с миром.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 02:11

  Hotab написав:vitaliiangel ,

хотел выглядеть в глазах сыновей героем (для кавказа показать слабость перед сыном - лютейшее западло, отец не должен терять авторитета никогда)


Счас прилет какой-нибудь «сердобольный» юапрофи, и скажет, что вот надо было войти в положение , ведь нацмен особенный, не как все. Ударил полицейскую - ну что ж, побережем его авторитет перед детьми, отпустим , а девушке подорожник бесплатно к носику.

Повна безглуздість у тому, що обговорюєте і вважаєте це можливим – чи має хтось право на життя чи ні, не маючи на це жодного права.
Тут навіть не йдеться про високі матерії та втрату громадянської гідності. Але навіть не замислюєтеся, що обговорюєте свій геморрой.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 04:29

Не ожидал услышать на форуме о "хачах" и "нацменах".
Отрыжка империи?
Или на форуме уже можно писать, что угодно?
Интересно, что бы писали, если бы его фамилия была Петренко?
Или "быкующих" Петренко не бывает?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 07:59

  Прораб написав:
  Hotab написав:vitaliiangel ,

хотел выглядеть в глазах сыновей героем (для кавказа показать слабость перед сыном - лютейшее западло, отец не должен терять авторитета никогда)

що
Счас прилет какой-нибудь «сердобольный» юапрофи, и скажет, что вот надо было войти в положение , ведь нацмен особенный, не как все. Ударил полицейскую - ну что ж, побережем его авторитет перед детьми, отпустим , а девушке подорожник бесплатно к носику.

Повна безглуздість у тому, що обговорюєте і вважаєте це можливим – чи має хтось право на життя чи ні, не маючи на це жодного права.
Тут навіть не йдеться про високі матерії та втрату громадянської гідності. Але навіть не замислюєтеся, що обговорюєте свій геморрой.

Повна безглуздість в тому, що ви наче дівчинка з кідстафу верещите про право забирати життя і інші близькорелігіозні речі, а я як людина , яка все доросле життя користувалась всілякими інструкціями, включно з тими , які дають право позбавляти життя, даю оцінку саме діям згідно інструкції. А не оцей ваш виск про «хто ти, щоб позбавляти життя».
Прораб, вам сюди:

http://www.jwforum.eu/

2 ЛАД:
Зображення

Головне що рузькі «хороші», а нац.меншини у ЛАДа то образа.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 08:39

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

ЛАД написав:Не ожидал услышать на форуме о "хачах" и "нацменах".
Отрыжка империи?
Или на форуме уже можно писать, что угодно?
Интересно, что бы писали, если бы его фамилия была Петренко?
Или "быкующих" Петренко не бывает?
Там весь город быконутый. Это у них норма поведения
Помню дни встречи выпускников диита. Возвращаюсь вечером с тренировки, а там ОМОН, овчарки, в автозаки грузят алкашей- диитовцев. Мама дорогая, упаси там жить
beee
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 09:09

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

Кстати никто не вспоминает какой уровень доверия к полиции. У нас бьют человека а полиция рядом стоит и улыбается .
Всё это увеличивает в разы градус общения. Ну и остановки без оснований. Господи не могут страничку закона выучить.
Кредит доверия = 0.
Ну и инцидент в Днепре сильно обострил прописную истину:
Сначала доказательства потом документы
beee
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