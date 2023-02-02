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Про мій шлях нумізмата і
питання до "колег"

Про мій шлях нумізмата і питання до "колег"
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:37

Про мій шлях нумізмата і питання до "колег"

Прочитав я значить новину про випуск пам'ятної монети до річниці ГУР, ну пішов як наївна людина на сайт НБУ, прочекав добу і згадав про одну річ що мені розповідали... Ну значить зайшов на OLX і все стало на своє місце(хоча не все,як таке можливо при існуванні ліміту в одні руки?), на цьому мій шлях нумізмата закінчився так і не почавшись, тепер продам пам'ятну монету що мені колись подарували(бо не хочеться асоціацій) і забуду про монети НБУ як страшний сон.

Так у мене питання, ну зрозуміло бариги(кому війна, а кому...), безпринципні покидьки з жагою наживи без моральний перепонів, такі завжди будуть, їх законне право, але ті хто в них купляє? Вам норм сходу платити 100кратну націнку? Не розумію заради чого приймати участь в цій схемі, може хтось пояснить, щоб бути нумізматом монет нбу, треба бути мазохістом?
Dovbak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:42

Re: Про мій шлях нумізмата і питання до "колег"

Dovbak написав:Прочитав я значить новину про випуск пам'ятної монети до річниці ГУР, ну пішов як наївна людина на сайт НБУ, прочекав добу і згадав про одну річ що мені розповідали... Ну значить зайшов на OLX і все стало на своє місце(хоча не все,як таке можливо при існуванні ліміту в одні руки?), на цьому мій шлях нумізмата закінчився так і не почавшись, тепер продам пам'ятну монету що мені колись подарували(бо не хочеться асоціацій) і забуду про монети НБУ як страшний сон.

Так у мене питання, ну зрозуміло бариги(кому війна, а кому...), безпринципні покидьки з жагою наживи без моральний перепонів, такі завжди будуть, їх законне право, але ті хто в них купляє? Вам норм сходу платити 100кратну націнку? Не розумію заради чого приймати участь в цій схемі, може хтось пояснить, щоб бути нумізматом монет нбу, треба бути мазохістом?
Ні, просто не обов'язково купувати на OLX.
Якщо є час і терпіння, можна купити в НБУ чи в відділеннях банків.
Є ті, хто тим професійно займається, в них можна купити, дороже, але не драматично
Є форуми колекціонерів і аукціони типу Віоліті.
Можна і тут viewtopic.php?p=5609375#p5609375
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:10

Re: Про мій шлях нумізмата і питання до "колег"

В перший день випуску в продаж на сайті НБУ вже нічого не було... А по відділеннях бігати можливості не маю, але питання в іншому, якщо купа "бізнесменів" продає в стократ дорожче значить попит є...навіщо?
Dovbak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:29

  Dovbak написав:В перший день випуску в продаж на сайті НБУ вже нічого не було... А по відділеннях бігати можливості не маю, але питання в іншому, якщо купа "бізнесменів" продає в стократ дорожче значить попит є...навіщо?

В перший день випуску в НБУ не продається останні роки нічого. В інтернет магазині НБУ наразі початок продажів новинок відбувається в період з другого по десятий день після випуску. Про точну дату початку продажів - повідомляють розсилкою на емейл зареєстрованих користувачів. Наприклад та ж воєнна розвідка України продавалась 6 вересня і придбати у першу годину продажів було достатньо просто. Так пізніше, коли вичерпано кількість монет виставлених на продаж купити в магазині НБУ нову монетку практично не можливо. Хоча інколи НБУ і дає на продаж додаткову партію монет.
Тому купити монети з нейзильберу можна. Іноді самі популярні - досить складно - їх розмітають за хвилини, але теж можна. Отже як писав Кобзар: "Борітеся! Поборете!..."
До речі не зрозумів що ви мали на увазі коли писали що хтось купує монети зі стократною переплатою? Ви хоч ціну НБУ знаєте? Чи дивитесь лише на номінал? Та ж воєнна розвідка номіналом 5 грн. позавчора продавалась по 98. Крім цього покупець ще заплатить щонайменше 45 грн. За доставку (це якщо укрпоштою - якщо ж новою - то від 65). Отже реальна ціна для тих хто придбав монетку в НБУ - 143 грн. Ви хіба десь бачили ціну в 14300 грн. Ну я моніторив інтернет і бачив "хотєлкі" продавців від 400 до 700, але це по перше не 100 разів дорожче а по друге не факт що хтось у них їх купить.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:35

Re: Про мій шлях нумізмата і питання до "колег"

  Dovbak написав:В перший день випуску в продаж на сайті НБУ вже нічого не було..


коли ще працював старий портал НБУ по монетах ( https://bank.gov.ua/ua/WebSelling/ )

https://bank.gov.ua/ua/news/all/startuv ... anku-13048

то ходові монети розбирали за ... 60 секунд :)
причому нагрузка на портал була дика і дуже часто сайт падав
що цікаво сайт мав лічильник авторизованих користувачів - інколи показував дикі цифри
мені інколи вдавалось вкластись в ту хвилину, але це бувало рідко
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