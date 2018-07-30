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1 рубль 1924 рік. Є питання!

1 рубль 1924 рік. Є питання!
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:27

1 рубль 1924 рік. Є питання!

Доброго здоров'я, форумчани!
Знайшовся у гаманці за диванним лотком гаманець з 1 рублем 1924 року. Є бажання продати, але маю певні сумніви його якості. По факту, він не може бути китайським, бо лежав у дивані мабуть ще за царя Панька (вигаданий персонаж). На сто відсотків не гарантую, але 95% даю. Я не купував, гаманець померлої бабці (ні, це не з числа легенд про велику спадщину від бабусі). Там супутньо лежала радянська біжутерія...
До справи!
Я рубль зважив (19,91 g), не вистачає 9 мг. міряв діаметр (34 мм), не вистачає міліметра... Товщина наче в нормі. У рубля досить пристойний вигляд, сліди побутування і обігу незначні...
Проте, з такими параметрами, я не можу виставити його на продаж, щоб потім не відгребсти від покупця.
Що порадите?
Не можу прикласти фото, не дає?!
Посилання на Google Disc, для перегляду зовнішнього вигляду монети, - https://drive.google.com/drive/folders/15_ol4J9BU6IXO6Tak_PpWve92Jt770gR?usp=share_link
zbyrach_u
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