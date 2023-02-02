Про мій шлях нумізмата і питання до "колег"

Прочитав я значить новину про випуск пам'ятної монети до річниці ГУР, ну пішов як наївна людина на сайт НБУ, прочекав добу і згадав про одну річ що мені розповідали... Ну значить зайшов на OLX і все стало на своє місце(хоча не все,як таке можливо при існуванні ліміту в одні руки?), на цьому мій шлях нумізмата закінчився так і не почавшись, тепер продам пам'ятну монету що мені колись подарували(бо не хочеться асоціацій) і забуду про монети НБУ як страшний сон.
Так у мене питання, ну зрозуміло бариги(кому війна, а кому...), безпринципні покидьки з жагою наживи без моральний перепонів, такі завжди будуть, їх законне право, але ті хто в них купляє? Вам норм сходу платити 100кратну націнку? Не розумію заради чого приймати участь в цій схемі, може хтось пояснить, щоб бути нумізматом монет нбу, треба бути мазохістом?
Dovbak написав:Прочитав я значить новину про випуск пам'ятної монети до річниці ГУР, ну пішов як наївна людина на сайт НБУ, прочекав добу і згадав про одну річ що мені розповідали... Ну значить зайшов на OLX і все стало на своє місце(хоча не все,як таке можливо при існуванні ліміту в одні руки?), на цьому мій шлях нумізмата закінчився так і не почавшись, тепер продам пам'ятну монету що мені колись подарували(бо не хочеться асоціацій) і забуду про монети НБУ як страшний сон.
Так у мене питання, ну зрозуміло бариги(кому війна, а кому...), безпринципні покидьки з жагою наживи без моральний перепонів, такі завжди будуть, їх законне право, але ті хто в них купляє? Вам норм сходу платити 100кратну націнку? Не розумію заради чого приймати участь в цій схемі, може хтось пояснить, щоб бути нумізматом монет нбу, треба бути мазохістом?
Ні, просто не обов'язково купувати на OLX. Якщо є час і терпіння, можна купити в НБУ чи в відділеннях банків. Є ті, хто тим професійно займається, в них можна купити, дороже, але не драматично Є форуми колекціонерів і аукціони типу Віоліті. Можна і тут viewtopic.php?p=5609375#p5609375
В перший день випуску в продаж на сайті НБУ вже нічого не було... А по відділеннях бігати можливості не маю, але питання в іншому, якщо купа "бізнесменів" продає в стократ дорожче значить попит є...навіщо?
Dovbak написав:В перший день випуску в продаж на сайті НБУ вже нічого не було... А по відділеннях бігати можливості не маю, але питання в іншому, якщо купа "бізнесменів" продає в стократ дорожче значить попит є...навіщо?
В перший день випуску в НБУ не продається останні роки нічого. В інтернет магазині НБУ наразі початок продажів новинок відбувається в період з другого по десятий день після випуску. Про точну дату початку продажів - повідомляють розсилкою на емейл зареєстрованих користувачів. Наприклад та ж воєнна розвідка України продавалась 6 вересня і придбати у першу годину продажів було достатньо просто. Так пізніше, коли вичерпано кількість монет виставлених на продаж купити в магазині НБУ нову монетку практично не можливо. Хоча інколи НБУ і дає на продаж додаткову партію монет. Тому купити монети з нейзильберу можна. Іноді самі популярні - досить складно - їх розмітають за хвилини, але теж можна. Отже як писав Кобзар: "Борітеся! Поборете!..." До речі не зрозумів що ви мали на увазі коли писали що хтось купує монети зі стократною переплатою? Ви хоч ціну НБУ знаєте? Чи дивитесь лише на номінал? Та ж воєнна розвідка номіналом 5 грн. позавчора продавалась по 98. Крім цього покупець ще заплатить щонайменше 45 грн. За доставку (це якщо укрпоштою - якщо ж новою - то від 65). Отже реальна ціна для тих хто придбав монетку в НБУ - 143 грн. Ви хіба десь бачили ціну в 14300 грн. Ну я моніторив інтернет і бачив "хотєлкі" продавців від 400 до 700, але це по перше не 100 разів дорожче а по друге не факт що хтось у них їх купить.
то ходові монети розбирали за ... 60 секунд причому нагрузка на портал була дика і дуже часто сайт падав що цікаво сайт мав лічильник авторизованих користувачів - інколи показував дикі цифри мені інколи вдавалось вкластись в ту хвилину, але це бувало рідко
greenozon ви праві до війни таке дійсно було - причому в основному через ботів, захист від яких був слабкий і вони попросту валили канал. Втім маю визнати що заплативши купу грошей за новий магазин - НБУ отримав набагато кращий продукт. Так не без нарікань. Але якщо призвичаїтись то можна і срібло купувати де тиражі 2,5-5 тис. шт. (особисто купив 3 останні срібні монети - чекаю на "борщ" у жовтні). А нейзильбер з тиражами в 75000 - наразі можна придбати достатньо комфортно - не напружуючись жодним чином. Просто зайти на сайт магазину в першу годину початку продажів.