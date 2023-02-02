Про мій шлях нумізмата і питання до "колег"

Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:29

Dovbak написав: В перший день випуску в продаж на сайті НБУ вже нічого не було... А по відділеннях бігати можливості не маю, але питання в іншому, якщо купа "бізнесменів" продає в стократ дорожче значить попит є...навіщо? В перший день випуску в продаж на сайті НБУ вже нічого не було... А по відділеннях бігати можливості не маю, але питання в іншому, якщо купа "бізнесменів" продає в стократ дорожче значить попит є...навіщо?

В перший день випуску в НБУ не продається останні роки нічого. В інтернет магазині НБУ наразі початок продажів новинок відбувається в період з другого по десятий день після випуску. Про точну дату початку продажів - повідомляють розсилкою на емейл зареєстрованих користувачів. Наприклад та ж воєнна розвідка України продавалась 6 вересня і придбати у першу годину продажів було достатньо просто. Так пізніше, коли вичерпано кількість монет виставлених на продаж купити в магазині НБУ нову монетку практично не можливо. Хоча інколи НБУ і дає на продаж додаткову партію монет.Тому купити монети з нейзильберу можна. Іноді самі популярні - досить складно - їх розмітають за хвилини, але теж можна. Отже як писав Кобзар: "Борітеся! Поборете!..."До речі не зрозумів що ви мали на увазі коли писали що хтось купує монети зі стократною переплатою? Ви хоч ціну НБУ знаєте? Чи дивитесь лише на номінал? Та ж воєнна розвідка номіналом 5 грн. позавчора продавалась по 98. Крім цього покупець ще заплатить щонайменше 45 грн. За доставку (це якщо укрпоштою - якщо ж новою - то від 65). Отже реальна ціна для тих хто придбав монетку в НБУ - 143 грн. Ви хіба десь бачили ціну в 14300 грн. Ну я моніторив інтернет і бачив "хотєлкі" продавців від 400 до 700, але це по перше не 100 разів дорожче а по друге не факт що хтось у них їх купить.