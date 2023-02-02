Про мій шлях нумізмата і питання до "колег"

Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:49

greenozon Моя порада така:

1. Зареєструватись в інтернет-магазині НБУ та підписатись на новини.

2. За 1 робочий день до початку продаж усіх новинок (і не новинок також - періодично продаються монети попередніх років випуску) - магазин присилає на емейл листа з переліком того, що буде наступного робочого дня продавати. Тут ви маєте визначитись - чи цікаово вам це придбати, чи ні.

3. Наступного робочого дня - продаж розпочинається завжди о 10 ранку. Цей час у вас має бути вільним, вам має бути доступним гаджет з якомога кращим доступом до інтернету. Я дуже рекомендую робити замовлення використовуючи десктоп або лаптоп. Смарт - звичайно можна використовувати - але магазин писали саме під комп'ютери а тому особисто мені в смарті робити замовлення не зручно.

4. Приблизно о 9-55 завантажте магазин та вийдіть зі свого облікового запису. У магазина є певні часові лаги через які він викидає користувача і треба перелогінюватись. Краще цього не робити під час замовлення - це втрата часу якого може в підсумку не вистачити. О 9-56 або 9-57 залогіньтесь знов.

5. О 10-00 + 1 секунда перезавантажте сторінку з переліком монет що пропонуються на продаж. При цьому нові монети можуть не з'явитись. Тоді перезавантажуйте сторінку знов і знов протягом приблизно 50 секунд. Якщо нічого не з'явилось зробіть паузу (більше хвилини підряд перезавантажувати не треба - система може вас тимчасово заблокувати - розцінивши як бота) секунд 10 - почніть перезавантажувати знов. Як правило протягом 3 хвилин монети на продаж з'являються. А в 90% випадків вони зявляються саме о 10:00:01. Якщо бачите бажану монету - не зволікайте - у правому нижньому кутку з зображенням монети клікайте на корзину (це для декстопа) або завантажте у смартфоні сторінку з описом монети та тапніть на кнопку "Купити" чи щось таке. Якщо ви хотіли купити лише цю монету - переходьте у корзину та оформлюйте і оплачуйте замовлення - там все більш менш не складно. Майте на увазі - доставка пропонується лише Новою поштою чи Укрпоштою. Остання дешевша. Час отримання однаковий - НБУ через Укрпошту шле посилки "Експрес" (45 грн. за невеличку монетку у капсулі). Об'єднувати кілька замовлень в одну заборонено правилами магазину. Вартість доставки ви сплачуєте при отриманні посилки. Що зручніше використовувати - вирішуйте самі. Оплачувати пропонують через еппл- гугл- пей, якась приблуда від Приват24, або введенням даних картки (сервіс лікпей). МСС покупки 5972 - у багатьох банків (Моня, Спорт, Ізя) - йде у категоріях кешбеку - Розваги або Розваги та спорт. Йде як чесна покупка - кредитними платити можна.

6. Майте на увазі для того щоб придбати срібну монету у вас будуть лічені секунди на те щоб добавити її в корзину. О 10:00:10 - як правило усі такі монети розкуплені. Тому не зволікайте. З монетами з нейзильберу трохи простіше - монети тиражами 30-50 тис. в залежності від тематики можна купувати до 10 хвилин після початку продажів (популярні теми на кшталт Флора і фауна, Україно моя безсмертна, ЗСУ тощо - не довше хвилини), більші тиражі - можуть продаватись і кілька годин - але це також залежить від тематики - якщо тематика цікава зволікати не варто. По обіді як правило в асортименті магазину вже лише кілька золотих монет які ніхто не хоче купувати десятиліттями. Також рідко (раніше постійно), але буває - що десь о 10:00:10 чи трохи пізніше - сайт лягає. Перезавантажується кілька хвилин. Як правило після перезавантаження самих цікавих монет вже нема. У нумізматів є думка що таким чином - відсікаючи "зовнішню" мережу - нацбанківці дають можливість купити "своїм". Ані довести, ані скасувати цю думку я не можу. Просто констатую що таке може бути.

7. Після покупки у власному кабінеті магазину відслідковуєте зміну статусу - він буває - Очікує оплати, Оплачено, Підтверджено, В обробці, Готове до відправки, ВИдано поштовому оператору. Одночасно зі статусом Готове до відправки з'являється томер трек-коду чи ТТН. Як правило від моменту оплати до отримання проходить у середньому 1-2 тижні. Найшвидше - я отримував монетку на 4 день після покупки, а найдовше йшла 32 дні (за умовами самого магазину обіцяна відправка протягом 14 днів виконується не завжди).

Ну ось якось так - вибачте за лонгрід - намагався охопити усі моменти - якщо є питання - відповім.