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Як Україна збільшила у серпні
експорт пшениці - аналітики

Як Україна збільшила у серпні експорт пшениці - аналітики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 21:25

Як Україна збільшила у серпні експорт пшениці - аналітики

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками серпня 2023 року Україна експортувала 1,2 млн т пшениці, що на 46% більше обсягів експорту в липні та на 36% перевищує показник серпня 2022 року.

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Як Україна збільшила у серпні експорт пшениці - аналітики
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