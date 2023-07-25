За підсумками серпня 2023 року Україна експортувала 1,2 млн т пшениці, що на 46% більше обсягів експорту в липні та на 36% перевищує показник серпня 2022 року.
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Як Україна збільшила у серпні експорт пшениці - аналітики
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Додано: Пон 11 вер, 2023 21:25
Як Україна збільшила у серпні експорт пшениці - аналітики
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Як Україна збільшила у серпні експорт пшениці - аналітики
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