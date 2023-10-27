Приєднуйся до нашої КРЯативної маркетингової конференції

ROMI - це не просто інша маркетингова конференція; це подорож у невідомі води інновацій, цифрового домінування та партнерського професіоналізму.
25 жовтня 2023 року на вас чекає
2 потоки: Affiliate і Digital маркетинг
Інсайди діджитал-маркетингу
Відкрий для себе останні тренди у світі цифрового маркетингу, від секретів SEO і SMM до вірусних відео-кампаній
Кейси партнерського маркетингу
Дізнайся про найприбутковіші кейси у вертикалях PDL, E-commerce UA, Services та Cryptо. Навчись створювати прибуткові партнерські відносини, працювати з афілієйтами та партнерськими мережами, що здатні приносити вам прибуток, навіть коли ви спите!
Найкращі спікери
Розкрий свій креативний потенціал на практичних доповідях від ТОПових спікерів країни! Максимально трендові теми у аффілейт та digital маркетингу