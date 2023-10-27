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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 12:34

Приєднуйся до нашої КРЯативної маркетингової конференції

У світі, надто багато звичайного маркетингу, тож час робити щось незвичайне.
ROMI - це не просто інша маркетингова конференція; це подорож у невідомі води інновацій, цифрового домінування та партнерського професіоналізму.

25 жовтня 2023 року на вас чекає
2 потоки: Affiliate і Digital маркетинг

Інсайди діджитал-маркетингу
Відкрий для себе останні тренди у світі цифрового маркетингу, від секретів SEO і SMM до вірусних відео-кампаній

Кейси партнерського маркетингу
Дізнайся про найприбутковіші кейси у вертикалях PDL, E-commerce UA, Services та Cryptо. Навчись створювати прибуткові партнерські відносини, працювати з афілієйтами та партнерськими мережами, що здатні приносити вам прибуток, навіть коли ви спите!

Найкращі спікери
Розкрий свій креативний потенціал на практичних доповідях від ТОПових спікерів країни! Максимально трендові теми у аффілейт та digital маркетингу

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Ірина_
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