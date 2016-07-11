Стан освіти в Україні і не тільки

Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Ірина_ написав:В рамках чергового етапу освітньої реформи чиновники вирішили ліквідувати школи повного циклу - з 1 по 12 класи. Батьки вже б'ють на сполох, бо ж куди відводити своїх першачків. Детальніше про зміни, які готуються вже з вересня - дивіться у нашому сюжеті.
Сьогодні за ініціативи Президента ухвалюємо рішення про запуск нової виплати — «Пакунок школяра».
Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.
➖ Отримати «Пакунок школяра» зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через Дію. Все буде зручно і просто. ➖ Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.
Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок. Виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.
Запуск «Пакунку школяра» — це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні