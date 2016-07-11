RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Освіта в Україні та світі
/
Стан освіти в
Україні і не тільки

Стан освіти в Україні і не тільки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:29

Re: Стан освіти в Україні і не тільки

  Faceless написав:О, теж дивитеся Телебачення Торонто:)

Ці журналісти справді роблять якісний контент, особливо вражають відео розслідувань про москалів.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:32

  Ірина_ написав:В рамках чергового етапу освітньої реформи чиновники вирішили ліквідувати школи повного циклу - з 1 по 12 класи. Батьки вже б'ють на сполох, бо ж куди відводити своїх першачків. Детальніше про зміни, які готуються вже з вересня - дивіться у нашому сюжеті.
решение на поверхности.

https://lms.e-school.net.ua/about
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30539
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3502 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 14:12

Михайло Федоров

Запускаємо Мрію для кожної школи вже цього тижня! Долучайтеся до презентації
Дізнайтеся першим про освіту майбутнього — зі штучним інтелектом, гейміфікацією, оцінками «олівчиком» у телефоні. Учителі, батьки, школярі, бізнеси та медіа, долучайтеся онлайн до головного освітнього івенту року.

На івенті Мрія Постосвіта:
— анонсуємо нові функції в Мрії: ШІ-інструменти, дашборд навичок дитини, гейміфікацію;
— поділимося планом під’єднання нових шкіл;
— покажемо, чому Мрія сьогодні — це one-stop-shop для школи.

Спойлер: на презентації Мрії будуть топспікери країни.

Щоб долучитися до онлайн-заходу, пройдіть реєстрацію — http://postosvita.mriia.gov.ua/
Освіта майбутнього стає реальністю з Мрією.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 11:25

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Випускний 2025: скільки коштує влаштувати свято для школяра

А яким був Ваш випускний :wink:? Залишив приємні спогади чи хотілося б щось змінити?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 13:53

Денис Шмигаль - прем'єр-міністр України

Сьогодні за ініціативи Президента ухвалюємо рішення про запуск нової виплати — «Пакунок школяра».

Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.

➖ Отримати «Пакунок школяра» зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через Дію. Все буде зручно і просто.
➖ Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок.
Виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.

Запуск «Пакунку школяра» — це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:10

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перспективи освіти в Україні та світі. 1, 2, 3, 4
bevzaalex » П'ят 25 лис, 2016 21:17
33 67745
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 кві, 2024 15:02
Дюрі-бачі
Динаміка та трансформація освіти в Україні та світі: роль Жи
rvolodimir02 » Сер 17 січ, 2024 17:46
0 6566
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2024 17:46
rvolodimir02
В Україні більше не буде нових спеціалістів 1, 2
R2 » Пон 11 лип, 2016 20:48
11 16830
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лип, 2016 12:03
myshapiton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3565)
29.08.2025 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.