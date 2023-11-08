Bobua написав:Загалом, всі отакі "типу винаходи" – можна зрозуміти. Для людей залишається дедалі менше праці, а заробляти якось хочуть, тому отаке...
Але мене дивує інше. Я вже приглядався до електровелосипедів. І дивувало мене, що не бачу фунції рекуперації. Щоби можна було гальмувати і, водночас, дозаряджати акумулятор!
Наприклад. Ви з'їзджаєте з гірки. Чи бачите несподіваного довгого леж.поліц. І добре, коли є можливість не гальмувати. А якщо таки треба... Тратив сили, розганявся – а тепер псуй вело механічними гальмами. Це так тупо
Може я чогось не догледів, і рекуперація (як перший ступінь гальмування) у електровело вже існує? І вона вже заведена якимось способом на основні гальма? Хтось може назвати такі моделі?
моделі з рекуперацією є у них є ряд сутєвих мінусів не все так однозначно мінуси : 1) вони тяжче це має бути повнроцінне мотор колесо з прямим приводом , а не мотор з редуктором 2) воно дорожче і додатково воно потребує розумнішого котролера 3) при їзді на такому колесі взагалі без електрики (наприклад сіла батарея) воно дає деякий опір, як зустрічний вітер плюси 1) рекуперація 2) можливість швидкості на електроходу більше 35 км на годину , скільки потужності вистачить, бо в редуктора максималка на електротязі 35 км\ год можна собі допомогати ногами і буде більше , але в потоку авто хотілося б запас до 60 км\год для обгонів, що нікому не заважати на дорозі і так далі
дієва рекуперація в електровело -- чи існує?
вже не вперше зустрічаю паплюжну інфо про рекуперацію в електровело... -- що її ніби як і майже і нема взагалі:
Редукторне мотор-колесо легше в два рази прямопривідного. Вага першого приблизно 3 кг, другого 6 кг. Редукторне більш тягове, прямопривідне більш швидкісне. Так обертальний момент нашого редукторного мотора ≈ 40 N/М (Ньютон/метр), прямопривідне 26 N/М. Кількість обертів за хвилину редукторного ≈ 300 Rрм, прямопривідного 600 Rрм.
Прямопривідне швидше і має одну перевагу, у нього є режим рекуперації енергії. Це означає, що ви можете гальмувати колесом, генеруючи енергію для заряджання акумулятора. Тобто ви можете гальмувати не стираючи колодки гальм, генеруючи при цьому енергію для заряджання вашого акумулятора, але кількість цієї енергії для заряду дуже невелике не більше ≈ 5% від ємності АКБ і при цьому необхідно, щоб контролер вашого електровелосипеда підтримував цю функцію.
Режим рекуперації (повернення частини енергії для повторного використання) потрібен тоді, коли ви їдете згори донизу і при гальмуванні хочете зберегти гальмівні колодки електровелосипеда. Для цього потрібно несильно натиснути на любу з гальмівних ручок, в результаті чого механічні гальма ще не будуть задіяні, а контролеру буде дана команда перейти в режим рекуперації. Контролер переведе мотор-колесо від споживання струму в режим генерації, тобто в режим рекуперації. Режим рекуперації, а іншими словами електродинамічне гальмування буде діяти поки буде злегка натиснута люба з гальмівних ручок. І якщо, спускаючись з гори, задіяти електродинамічне гальмування, а потім відпустити ручку гальм, то електровелосипед буде рухатись "в накат" за рахунок енергії енерції.
а колись давно теж вже читав, що вигода мізерна і дуже обмежена потужністю колеса і акумів...
пробую рахувати за допомогою шкільної задачі з фізики:
РУХ ТІЛА ПО ПОХИЛІЙ ПЛОЩИНІАвтомобіль масою 2 т піднімається на гору, нахил якої становить 0,2. На ділянці шляху 32 м швидкість руху автомобіля зросла від 21,6км/год до 36км/год. Вважаючи рух автомобіля рівноприскореним, визначте силу тяги двигуна, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,02.
Fтяг = + 2000 кг·1м/с² (корисна тяга рушія) +0,02·2000 кг·9,8м/с²·0,98 (тертя) +2000кг·9,8м/с²·0,2 (сила тяжіння) = 6304,16 Н ВІДПОВІДЬ: 6,3 к. Н
котимось з пагорба вниз -- отже цікаві лише тертя і сила тяжіння. і хай вело + людина ≈100кг. тоді тертя = -19.2 Н а тяжіння = +196. сумарно тягнутиме вело вниз 176.8 Н
мені цікаві Ампери, Вати. А Ньютони можна перевестити у Джоулі. А Джоулі -- в кВт*год. Джоуль (Дж) — рівний роботі, при переміщенні точки прикладення сили = 1 Н на відстань одного метра в напрямку дії сили (1 ньютон метр или Н·м).
Отже, мені треба, мабуть, порахувати Джоулі за цілу годину кочення вниз. Хай з постійною швидкістю (тобто, вже в режимі рекуперації). Тому множитиму ті 176.8 Ньют. на кількість метрів що проїздить вело за секунду і на 3600сек (година).
Видно, що якщо розігнатись з пагорба до шаленої швидкості (більше 6 м/с), то вже не вистачатиме ні потужності велоколеса (більше 1000Вт ніби і не буває), ні акума (хіба що в режимі швидкого заряджання, але ж то для нього шкідливо). Не вистачатиме навіть для нейтралізації прискорення. Для зупинки -- взагалі не буде запасу. Але ж якщо думати наперед, рекуперувати від початку, і не дати вело вийти на велику швидкість -- то все ж мало би працювати...