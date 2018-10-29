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депозити листопада 2023 року

Найбільш привабливі депозити листопада 2023 року
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2023 14:04

Найбільш привабливі депозити листопада 2023 року

Щомісяця до 10-го числа ми готуємо текст, у якому представляємо до вашої уваги від 5 до 10 найкращих (на наш погляд) варіантів депозитів у національній валюті на 3, 6 та 12 місяців.

У пошуку оптимальних депозитів цього місяця?
Тоді ви звернулись за адресою
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:29

  Ірина_ написав:Щомісяця до 10-го числа ми готуємо текст, у якому представляємо до вашої уваги від 5 до 10 найкращих (на наш погляд) варіантів депозитів у національній валюті на 3, 6 та 12 місяців.

У пошуку оптимальних депозитів цього місяця?
Тоді ви звернулись за адресою


що у грудні 2023 - вже і НБУ зменшило облікову , місяць закінчується і зовсім скоро новий рік - ні акцій нічого
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:16

Ірина_
Чому Альянс ігноруєте?
Gonzik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:16

Цікаво чи багато клієнтів в даний час погодяться відкрити депозит у банку враховуючи останні законопроекти пов’язані з мобілізацією, коли громадянам погрожують картки заблокувати.
veron
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:16

  Gonzik написав:Ірина_
Чому Альянс ігноруєте?

Альянс маскує реальну відсоткову ставку, виплачуючи частину відсотків авансом. Тому до цього часу якось не звертали на нього увагу.
Проте у січневому огляді він вже буде.
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:17

  veron написав:Цікаво чи багато клієнтів в даний час погодяться відкрити депозит у банку враховуючи останні законопроекти пов’язані з мобілізацією, коли громадянам погрожують картки заблокувати.

Навряд чи ці погрози хтось серйозно буде втілювати. Покласти банківську систему, сподіваюсь, ідіотів не знайдеться.
ShtormK
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