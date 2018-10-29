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Найбільш привабливі депозити

Найбільш привабливі депозити
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:36

Друзі
Де зараз найкраші відсотки по валюті?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:49

  Investor_K написав:Друзі
Де зараз найкраші відсотки по валюті?

Наприклад, Альянс, 3%, причому 1% виплачують на наступний день
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:08

Re: Найбільш привабливі депозити

  Hennady написав:Наприклад, Альянс, 3%, причому 1% виплачують на наступний день
Можна посилання? Бо не можу знайти
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:13

а чи не краще ПБ-ОВДП 4.5% без податків?
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000233407
greenozon
 
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