Європейський союз не збирається скасовувати для України «транспортний безвіз», як цього вимагають польські перевізники.
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Чи скасують Україні «транспортний безвіз»: у ЄС дали відповідь
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:55
Чи скасують Україні «транспортний безвіз»: у ЄС дали...
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Дивися повний текст
Чи скасують Україні «транспортний безвіз»: у ЄС дали відповідь
Додано: Пон 20 лис, 2023 14:10
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