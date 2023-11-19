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В Україні підвищать податок
на доходи банків: нардепи...

В Україні підвищать податок на доходи банків: нардепи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:52

В Україні підвищать податок на доходи банків: нардепи...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні збільшать ставку податку на доходи банків — з 18 до 25−50%.

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В Україні підвищать податок на доходи банків: нардепи ухвалили законопроєкт
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:19

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні збільшать ставку податку на доходи банків — з 18 до 25−50%.

Дивися повний текст
В Україні підвищать податок на доходи банків: нардепи ухвалили законопроєкт

ну тупые (с)
В конечном счете за всё заплатит "пересічний"
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