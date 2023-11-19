Голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прояснив ситуацію навколо попадання України в рейтинг Tax Hells Index 2023.
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Гетманцев розказав про «податкове пекло» в Україні
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:17
Гетманцев розказав про «податкове пекло» в Україні
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Дивися повний текст
Гетманцев розказав про «податкове пекло» в Україні
Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:18
коли вже цього щипача гусок копендупнуть?
задовбав агент московський помічник зрадника сівковича
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