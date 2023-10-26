Ухвалення законодавства про віртуальні активи дасть змогу відновити операції з безготівковою гривнею на іноземних криптовалютних біржах.
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У Мінцифри України назвали умови для відновлення операцій із гривнею на біткоїн-біржах
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 19:22
У Мінцифри України назвали умови для відновлення...
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У Мінцифри України назвали умови для відновлення операцій із гривнею на біткоїн-біржах
Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:50
Re: У Мінцифри України назвали умови для відновлення...
навіщо іноземні - щоб виводити капітал? навпаки треба власні відкривати - щоб віртуальні активи заходили в Україну 🇺🇦
Додано: Пон 27 лис, 2023 02:42
Вечно у нас чиновники головой в штангу играют. Принимали бы законы сколько хотели зачем блокировать платежи. Оно всё ушло в тень и новые схемы. Потом попробуй их убрать.
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