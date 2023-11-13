Антимонопольний комітет буде повідомляти бізнесу про проведення перевірки, цей процес не буде схожим на слідчі дії.
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Новий голова АМКУ розповів, як перевірятимуть бізнес
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Додано: Чет 30 лис, 2023 12:01
Новий голова АМКУ розповів, як перевірятимуть бізнес
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Дивися повний текст
Новий голова АМКУ розповів, як перевірятимуть бізнес
Додано: Чет 30 лис, 2023 12:01
"вилучати необхідні документи, електронні носії та за потреби опломбовувати приміщення", а потім чекати коли бизнесмені повинні будуть прийти "домовлятися". Все як при дедусі чивокуні. І чому рейтинг зеленського катиться вниз, незрозуміло :)
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