freeze написав:
Так и я понял, что ты банальное трусло, которому по хрен Украина. А главное своя шкура. Ты плюешь своей слюной на память тысяч погибших за Украину, мразота
молодец что ты такой понятливый. "мужик" одним словом
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:12
молодец что ты такой понятливый. "мужик" одним словом
Додано: Суб 02 гру, 2023 23:16
freeze , давайте будем все же немного уважать друг-друга, по крайней мере, пока, кроме вас тут никто никого не оскорблял...Я понимаю ваши эмоции, но мы же не в совке и тем более не в рашке, чтобы за любое непонравившееся высказываение клеймить человека "мразотой" ?
Додано: Суб 02 гру, 2023 23:20
Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
Нет у меня нервов, закончились, извините.
Додано: Суб 02 гру, 2023 23:22
человек сразу разделил кто есть кто.
и разбираться он не хочет
это даже не совок, это диктатура. Сбу сразу пугать начал.
печально что все эти "мужики" поприходят потом к власти - возвращаюсь к первоначальному вопросу о будущем Украины
как же это печально
больше я на этого персонажа не буду реагировать
Додано: Суб 02 гру, 2023 23:31
Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
Некий персонаж не будет реагировать на офицера ЗСУ, 350 дней находящегося в зоне боевых действий. Да, не реагируй, вали в Ирландию, и там существуй. Ты ж не Козак, а так случайно оказался.
Додано: Суб 02 гру, 2023 23:36
Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
Для меня эта тема больше упирается в будущее моих детей...Сыну будет 16 через пару месяцев, уверен, любой родитель (адекватный) не захочет своё чадо готовить к тому, что в перспективе его ждет в воюющей стране, да еще когда из каждого утюга вещают, что война надолго и служить будут все. Я (мы-родители) мразоты\зрадники\враги народа? Нужное подчеркнуть.
Додано: Суб 02 гру, 2023 23:54
Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
Тогда украинское общество должно выйти из двуличия, с одной стороны все за войну до выхода на границы 1991 года, с другой стороны вы и гибнете за эти границы и я тут пообсуждаю ситуацию, как этот Олежка. Я прямо говорю, некий Олежка скрывающийся от выполнения воинского долга не стоит и мизинца моего побратима, который храпит сейчас на полу рядом со мной на матрасе.
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