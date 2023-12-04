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Чи бачите ви своє
майбутнє в Україні?

Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 11:45

Потім заболить на заході зуб у цього високооплачуваного баристи, і доведеться за його лікування відвантажити тищу ойро :lol: Або приїхати в Україну і тут лікуватися.

Вже болів - 150Евро. В Україні мій кум мав проблему з зубами (ну там все сурьйозно) віддав за свій рот майже 10К євро! так, зі слів лікаря, він гранату гриз, але треба забути про низки ціни на якісну медицину і в нас.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:00

  Rack написав:
Потім заболить на заході зуб у цього високооплачуваного баристи, і доведеться за його лікування відвантажити тищу ойро :lol: Або приїхати в Україну і тут лікуватися.

Вже болів - 150Евро. В Україні мій кум мав проблему з зубами (ну там все сурьйозно) віддав за свій рот майже 10К євро! так, зі слів лікаря, він гранату гриз, але треба забути про низки ціни на якісну медицину і в нас.

Так-с. Промбування мені обійшлося в серпні - 500 грн (~12 евро). Інший зуб - пломбування каналу з видаленням нерву - 1700 грн (~40 евро). Ультразвукова чистка - 600 грн (~15 евро).

Скільки в Европі коштують дитсадки? Мені обходиться на місяць не більше 1000-1500 грн (~25-40 евро) з усіма поборами і харчуванням.

І так майже все. Навіть кави випити - заплатиш в кілька разів більше.

Громадський транспорт 12 грн, або 0.3 евро. В Европі можна по місту проїхати в транспорті за 0.3 евро?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:09

  Rack написав:
Потім заболить на заході зуб у цього високооплачуваного баристи, і доведеться за його лікування відвантажити тищу ойро :lol: Або приїхати в Україну і тут лікуватися.

Вже болів - 150Евро. В Україні мій кум мав проблему з зубами (ну там все сурьйозно) віддав за свій рот майже 10К євро! так, зі слів лікаря, він гранату гриз, але треба забути про низки ціни на якісну медицину і в нас.

Можна забути про наднизькі, але все одно у нас в рази дешевше. За 150 євро не дуже віриться, могло бути хіба по страховці. В якій-небудь Італії залишити кілька тисяч євро за лікування одного зуба - на раз, і мова не про імпланти.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:56

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

  Faceless написав:Якась боротьба брехні й стереотипів з обох сторін.
Немає ніякої переваги освіти тут.

IT освіта має переваги тут так як є практики. Той самий Дюрі-Бачі перерахував практиків-сіньйорів-лідів, які у нього на кафедрі викладають.
На Заході в кращому випадку будуть "грантопили".
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 16:00

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

  Zebra написав:Так-с. Промбування мені обійшлося в серпні - 500 грн (~12 евро). Інший зуб - пломбування каналу з видаленням нерву - 1700 грн (~40 евро). Ультразвукова чистка - 600 грн (~15 евро).

Мені літом зуб запломбувати обійшлося у 550 грн (так це біля зони бойових дій). Звісно міг десь і безкоштовно знайти.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 16:05

  Denik написав:
  Faceless написав:Якась боротьба брехні й стереотипів з обох сторін.
Немає ніякої переваги освіти тут.

IT освіта має переваги тут так як є практики. Той самий Дюрі-Бачі перерахував практиків-сіньйорів-лідів, які у нього на кафедрі викладають.
На Заході в кращому випадку будуть "грантопили".

ІТ не єдине на що можна піти вчитися, (люди пішли на психологів) у нас воно якісне буде тільки в лічених ТОП вишах, і взагалі так категорично казати про ВНЗ інших країн без реальних прикладів - це пустомельство.
Faceless
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