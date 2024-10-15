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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:52

  Shaman написав:така собі розповідь на пальцях про історію долара. але без хайпу та фантастичної конспірології. конспірологія лише фактична ;)

не буду казати, що це істина в останній редакції, але якоїсь маячні не почув.

й думки як у мене - низький курс власної валюти - запорука розвитку експорту й взагалі економіки. 8)

Влади всіх країн грабували і будуть грабувати свій народ. Середній клас податками, бідних - інфляцією і тільки багаті на коні...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:42

  Дюрі-бачі написав:Влади всіх країн грабували і будуть грабувати свій народ. Середній клас податками, бідних - інфляцією і тільки багаті на коні...

як на сучасного ІТшника у вас надто лівацькі погляди. а може навпаки - чомусь серед ІТшників ліві ідеї розповсюджені :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:26

Shaman Бо лівий шлях найкращий для людей. Але тільки під керівництвом розумної влади, яка знайшла джерело фінансування. Хороший приклад - Норвегія.
Хоча і Україна зразка квітня 2022 теж нормальна була, а потім почали прикручувати лавочку...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:29

  Дюрі-бачі написав:Shaman Бо лівий шлях найкращий для людей. Але тільки під керівництвом розумної влади, яка знайшла джерело фінансування. Хороший приклад - Норвегія.
Хоча і Україна зразка квітня 2022 теж нормальна була, а потім почали прикручувати лавочку...

ви не бачите протиріччя? у лівого шляху немає власного фінансування - треба в когось брати. а самостійно може забезпечувати себе поки що лише капіталізм...

наявність ресурсів - це й ризики, бо коли є велика ресурсна база, немає стимулу ще щось розвивати...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 08:16

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Shaman написав:ви не бачите протиріччя?
Жодного протиріччя, тільки різні точки зору.
Я розумію, що лівий шлях можливий тільки за рахунок зовнішніх джерел фінансування і тому й не пропоную його будувати в Японії.
Але ж є купа країн де ці джерел є, от там питання куди ці кошти витрачати.
Та і чистий комунізм чи соціалізм веде до деградації суспільства. А от забезпечення мінімального достойного рівня життя всім за рахунок зовнішніх джерел, а хто хоче краще = хай сам працює за капіталістичними правилами...
Можливо Гарріс щось таке в США побудує, якщо ще прибє інфляцію.

Вважаю, що скоро (років через 20-50) всі "цивілізовані" країни зрозуміють, що лівацтво потрібно в першу чергу для їх виживання і запустять таки програми спрямовані на підтримку народження дітей (як мінімум халявне житло молодим родинам і нормальні декрети на кілька років із збереженням ЗП)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:32

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Нобелівську премію з економіки отримали три науковці за дослідження відмінностей у добробуті різних країн

на форумі неодноразово цитували цю книгу "Чому нації занепадають?". а тут за це взагалі дали Нобелівську премію. Тобто на поточний момент вважається, що інституціональні засади суспільства важливі, саме від них залежить його добробут.

Єдине, що погано, - немає рецепту, як гарантовано побудували правильне суспільство...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:44

  Shaman написав:Нобелівську премію з економіки отримали три науковці за дослідження відмінностей у добробуті різних країн

на форумі неодноразово цитували цю книгу "Чому нації занепадають?". а тут за це взагалі дали Нобелівську премію. Тобто на поточний момент вважається, що інституціональні засади суспільства важливі, саме від них залежить його добробут.

Єдине, що погано, - немає рецепту, як гарантовано побудували правильне суспільство...

Cписали у Адама Сміта його "Дослідження про природу і причини багатства народів" 1700-хх років?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:53

  BIGor написав:
  Shaman написав:Нобелівську премію з економіки отримали три науковці за дослідження відмінностей у добробуті різних країн

на форумі неодноразово цитували цю книгу "Чому нації занепадають?". а тут за це взагалі дали Нобелівську премію. Тобто на поточний момент вважається, що інституціональні засади суспільства важливі, саме від них залежить його добробут.

Єдине, що погано, - немає рецепту, як гарантовано побудували правильне суспільство...

Cписали у Адама Сміта його "Дослідження про природу і причини багатства народів" 1700-хх років?

не знаю, Адама Сміта не читав, може колись на пенсії дійдуть руки 8)

скоріш це пояснення, що якщо жити за правилами Адама Сміта - то країна досягне високого рівня розвитку. а якщо за працями Леніна чи Мао Цзедуна - то ні :D
...сформульовано ідею про те, що економічна діяльність окремих індивідів, що діють винятково заради власного зиску, в підсумку призводить до багатства і добробуту всього суспільства.

чим більший розмір ринку, тим розвинутішим є поділ праці.

Вимагається невтручання у дію ринкового механізму. Проте, будь-які недосконалості, наприклад, монополізацію ринку необхідно усувати.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:06

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

а ось тут цікаві думки про нерухомість


проблема з власним житлом актуальні не лише для України, а для розвинених країн теж. причому вони загострилися саме за останні 10-20 років. причин багато - й те, що купівля нерухомості стає більше інвестиціями, й глобалізація, коли до країни приїздять багаті іммігранти.
Shaman
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