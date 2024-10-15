ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Shaman Бо лівий шлях найкращий для людей. Але тільки під керівництвом розумної влади, яка знайшла джерело фінансування. Хороший приклад - Норвегія. Хоча і Україна зразка квітня 2022 теж нормальна була, а потім почали прикручувати лавочку...
Дюрі-бачі написав:Shaman Бо лівий шлях найкращий для людей. Але тільки під керівництвом розумної влади, яка знайшла джерело фінансування. Хороший приклад - Норвегія. Хоча і Україна зразка квітня 2022 теж нормальна була, а потім почали прикручувати лавочку...
ви не бачите протиріччя? у лівого шляху немає власного фінансування - треба в когось брати. а самостійно може забезпечувати себе поки що лише капіталізм...
наявність ресурсів - це й ризики, бо коли є велика ресурсна база, немає стимулу ще щось розвивати...
Жодного протиріччя, тільки різні точки зору. Я розумію, що лівий шлях можливий тільки за рахунок зовнішніх джерел фінансування і тому й не пропоную його будувати в Японії. Але ж є купа країн де ці джерел є, от там питання куди ці кошти витрачати. Та і чистий комунізм чи соціалізм веде до деградації суспільства. А от забезпечення мінімального достойного рівня життя всім за рахунок зовнішніх джерел, а хто хоче краще = хай сам працює за капіталістичними правилами... Можливо Гарріс щось таке в США побудує, якщо ще прибє інфляцію.
Вважаю, що скоро (років через 20-50) всі "цивілізовані" країни зрозуміють, що лівацтво потрібно в першу чергу для їх виживання і запустять таки програми спрямовані на підтримку народження дітей (як мінімум халявне житло молодим родинам і нормальні декрети на кілька років із збереженням ЗП)
на форумі неодноразово цитували цю книгу "Чому нації занепадають?". а тут за це взагалі дали Нобелівську премію. Тобто на поточний момент вважається, що інституціональні засади суспільства важливі, саме від них залежить його добробут.
Єдине, що погано, - немає рецепту, як гарантовано побудували правильне суспільство...
на форумі неодноразово цитували цю книгу "Чому нації занепадають?". а тут за це взагалі дали Нобелівську премію. Тобто на поточний момент вважається, що інституціональні засади суспільства важливі, саме від них залежить його добробут.
Єдине, що погано, - немає рецепту, як гарантовано побудували правильне суспільство...
Cписали у Адама Сміта його "Дослідження про природу і причини багатства народів" 1700-хх років?
на форумі неодноразово цитували цю книгу "Чому нації занепадають?". а тут за це взагалі дали Нобелівську премію. Тобто на поточний момент вважається, що інституціональні засади суспільства важливі, саме від них залежить його добробут.
Єдине, що погано, - немає рецепту, як гарантовано побудували правильне суспільство...
Cписали у Адама Сміта його "Дослідження про природу і причини багатства народів" 1700-хх років?
не знаю, Адама Сміта не читав, може колись на пенсії дійдуть руки
скоріш це пояснення, що якщо жити за правилами Адама Сміта - то країна досягне високого рівня розвитку. а якщо за працями Леніна чи Мао Цзедуна - то ні
...сформульовано ідею про те, що економічна діяльність окремих індивідів, що діють винятково заради власного зиску, в підсумку призводить до багатства і добробуту всього суспільства.
чим більший розмір ринку, тим розвинутішим є поділ праці.
Вимагається невтручання у дію ринкового механізму. Проте, будь-які недосконалості, наприклад, монополізацію ринку необхідно усувати.
проблема з власним житлом актуальні не лише для України, а для розвинених країн теж. причому вони загострилися саме за останні 10-20 років. причин багато - й те, що купівля нерухомості стає більше інвестиціями, й глобалізація, коли до країни приїздять багаті іммігранти.