а баланс хіба виходить "в нуль"?
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Додано: Вів 22 жов, 2024 11:45
Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Додано: Вів 22 жов, 2024 11:54
в 2022 гривня зросла за рахунок емісії, в 2023 ЗВР накопичувався, гривня в обігу зростала. в 2024 було більш менш на рівні, як кажете, баланс в 0. останні два місяці гривня зменшується, як й ЗВР
Додано: Суб 26 жов, 2024 22:30
Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Платите ви, багатіють вони! Економіка "успішного успіху" - чому люди вірять в легкі гроші?
"если слышен шелест денег, значит лох идет на нерест"
бажання заробити легкі гроші є у всіх без виключення народів. єдине, що оскільки у світ капіталізму ми потрапили на 70 років пізніше, то з деякими речами стикаємося лише зараз. привіт B2B Jewelry. хоча те що, Наполеон Хілл та Роберт Кійосакі звідти ж - це цікаво.
хоча ті, хто насправді заробляє на цьому постійно винаходять щось нове, так що скандали не вщухають й на Заході
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