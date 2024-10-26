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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:45

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Shaman написав:але тому ми постійно бачимо під час війни, що уряд вливає десятки й сотні ярдів гривні в банківську систему, а НБУ забирає цю гривню через валютні інтервенції

а баланс хіба виходить "в нуль"?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:54

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:але тому ми постійно бачимо під час війни, що уряд вливає десятки й сотні ярдів гривні в банківську систему, а НБУ забирає цю гривню через валютні інтервенції

а баланс хіба виходить "в нуль"?

в 2022 гривня зросла за рахунок емісії, в 2023 ЗВР накопичувався, гривня в обігу зростала. в 2024 було більш менш на рівні, як кажете, баланс в 0. останні два місяці гривня зменшується, як й ЗВР
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 22:30

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Платите ви, багатіють вони! Економіка "успішного успіху" - чому люди вірять в легкі гроші?

"если слышен шелест денег, значит лох идет на нерест"

бажання заробити легкі гроші є у всіх без виключення народів. єдине, що оскільки у світ капіталізму ми потрапили на 70 років пізніше, то з деякими речами стикаємося лише зараз. привіт B2B Jewelry. хоча те що, Наполеон Хілл та Роберт Кійосакі звідти ж - це цікаво.

хоча ті, хто насправді заробляє на цьому постійно винаходять щось нове, так що скандали не вщухають й на Заході
Shaman
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  #<1 ... 18192021
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