ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Платите ви, багатіють вони! Економіка "успішного успіху" - чому люди вірять в легкі гроші?
"если слышен шелест денег, значит лох идет на нерест"
бажання заробити легкі гроші є у всіх без виключення народів. єдине, що оскільки у світ капіталізму ми потрапили на 70 років пізніше, то з деякими речами стикаємося лише зараз. привіт B2B Jewelry. хоча те що, Наполеон Хілл та Роберт Кійосакі звідти ж - це цікаво.
хоча ті, хто насправді заробляє на цьому постійно винаходять щось нове, так що скандали не вщухають й на Заході
Успіх написав:Та таких бізнес-ідей і я можу накидати!
Питання ж не просто запустити бізнес, аби був і "виходити в нуль"(як ти в таксі) Питання ж - що кожен може підійти до
хз шо ти хочеш почути. Який термін окупності плануєш в такого бізнесу?
Та, наче, чітко написав)) - через рік отримувати ДВІ середні зарплати щомісяця Відповідно, за рік має окупитись/вийти в нуль)) - а далі лопатою загрібати чистий прибуток у вигляді двох середніх зарплат(тобто, "чистяку")
Правда, в нас вже тих водоматів понатицювано, чуть не в кожнім дворі!(майже на кожні 2-4 багатоповерхівки) 😁
взагалі не тема цієї гілки, але ти такий настирливий
Ти в своєму запитанні відразу відповідаєш, чому тобі буде тяжко в бізнесі. а саме - будь-який бізнес взагалі не є гарантією, що ти стабільно будеш отримувати кошти. є два варіанти - або в тебе виникає гарна нова ідея - й деякий час ти будеш на коні. але коли ідея гарна, то зайвих грошей зараз багато, й конкуренти виникнуть швидко. й ти постійно маєш тримати руку на пульсі, щоб бути або першим, або хоча б не останнім.
оцей бізнес з водою я вперше стикнувся в Харкові, але ще в 2000х. тоді не було ніяких водоматів - їздили машини за розкладом. досі пам'ятаю, що вода була трохи газована. й журнал Бізнес тоді писав, що це унікальна ідея. зараз - вже ні. зараз взагалі важче, багато що вже впроваджено, це в 90х роках було багато можливостей. але хтось з того часу розвинув велику компанію, а хтось так й залишився в контейнері на ринку.
взагалі, я скептик, й якщо тобі вже пропонують бізнес під ключ - то багато ти там не заробиш. клади гроші на депозит й отримуй свої відсотки. або якщо є знайомі, які мають успішний бізнес - надай їм позику.
ще раз - підприємництво, це не рант'є - це постійна складна праця.
моя думка - зараз лише один більш-менш надійний напрямок інвестицій з великою вірогідністю зростання - це земля. але й сюди вже потроху люди підтягуються